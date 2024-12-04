Компания-владелец маркетинговых агентств Visible и Exalter выходит на pre-IPO

Владелец маркетинговых агентств Visible и Exalter — компания «Экзалтер» — намерена провести предварительное публичное размещение (pre-IPO) на площадке Мосбиржи Moex Start. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление члена совета директоров компании и исполнительного директора агентства Exalter Анну Петрик.

По словам собеседницы издания, сделка запланирована на середину декабря, однако точная дата пока не раскрывается. Организатор pre-IPO сделки — компания BITL — оценила «Экзалтер» в 3,3 млрд руб. Как уточнила Анна Петрик, «Экзалтер» рассчитывает провести один раунд привлечения средств и разместить 20% акций на 660 млн руб.

Размещение пройдет в форме cash-in, то есть инвесторы смогут приобрести акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Основная часть привлеченных средств пойдет на доработку собственной рекламной платформы компании, оставшиеся средства будут использованы на закупку трафика для привлечения рекламодателей.

«Мы выбрали pre-IPO формат привлечения средств, потому что нам важны скорость сбора средств, публичность, открытость, честность», — сказала изданию Петрик.

Эксперт добавила, что «Экзалтер» планирует выйти на биржу в 2028−2029 годах. К этому моменту компания рассчитывает увеличить свою стоимость до 60 млрд руб., частично благодаря привлеченным инвестициям. Финансовая модель предусматривает ежегодную выплату дивидендов с 2026 года в размере 90% от чистой прибыли. Начиная с 2025 года, «Экзалтер» намерен публиковать отчетность по МСФО.

Генеральным директором АО «Экзалтер» и единственным его владельцем числится Константин Васильев. Общество владеет двумя дочерними структурами: ООО «Экзалтер» (управляет брендами Visible и Exalter) и ООО «Экзалтер диджитал» (балансодержатель ПО, включенный в реестр аккредитованных IT-компаний).

Согласно данным «Спарка», общая выручка обеих «дочек» за 2023 год достигла 1,73 млрд руб., увеличившись на 22% год к году, тогда как чистая прибыль упала на 29% и составила 50,7 млн руб.