Visa работает над системой по переводу денег за рубеж по номеру телефона

Платежная система Visa обсуждает с российскими банками возможность перевода денег за границу с карты на карту по номеру телефона, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Переводить деньги можно будет только между картами, выпущенными банками-участниками системы. На начальном этапе будут доступны переводы только в 17 стран с последующим расширением до 50.

Сейчас Visa ведет переговоры с российскими банками по поводу присоединения их к своей системе быстрых переводов. ВТБ подтвердил информацию о переговорах.

«Мы всегда с интересом следим за появлением новых предложений, касающихся денежных переводов по номеру телефона, в том числе трансграничных. Но в настоящий момент комментировать что-либо преждевременно, так как вопрос требует детальной проработки», — сказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.



Переводы с карты на карту у Visa уже запущены в большинстве стран мира, включая страны СНГ (Белоруссию, Казахстан, Украину), а также Европы и Азии. Деньги можно переводить через интернет-банк или мобильное приложение, но для перевода необходимо вводить номер карты получателя, а также его имя и фамилию. Размер комиссии и возможные ограничения по переводу денежных средств за рубеж устанавливаются банком.