Visa: Россияне в новогодние праздники потратили за рубежом 20 млрд рублей

Россияне в период новогодних каникул с 1 по 10 января 2019 года потратили по картам Visa в зарубежных поездках 20 млрд руб. или около 300 млн долл. В долларовом эквиваленте их траты за год снизились почти на 10%, сообщает РБК со ссылкой на данные международной платежной системы.

Второй год подряд отмечается и снижение среднего чека. В 2019 году он составил 5,5 тысяч руб., снизившись за год на 3,4%, а за два года — на 13% (с 6,3 тысяч руб. в 2017 году). Доля трат по картам Visa Classic и Electron в общем объеме российских карт Visa за рубежом составила 27,38%.

Жители России по-прежнему оставляют больше всего денег в Италии, ОАЭ и Таиланде. В Италии в этом году держатели карт Visa потратили 29 млн долларов, против 35 млн долларов в прошлом году. В ОАЭ россиянами потрачено 22 млн долларов, в Таиланде — 21 млн долларов, в США — 17 млн долларов. Также в ТОП-10 стран по объемам трат россиян по картам Visa вошли Франция (16 млн долларов), Германия (14 млн долларов), Испания (14 млн долларов), Белоруссия (13 млн долларов), Австрия (12 млн долларов) и Швейцария (10 млн долларов).

Топ-3 категорий расходов россиян в 2019 год изменился. В лидерах остались операции в банкоматах и проживание в отелях, а на третьей строчке теперь траты в ресторанах, которые вытеснили семейные магазины одежды.

Траты россиян на отели заняли первое место в Австрии, Франции, Швейцарии, Таиланде, Германии, Италии и ОАЭ. Траты в местных продуктовых магазинах стали лидерами в Белоруссии, в ресторанах — в США, а больше всего денег при покупках одежды в семейных магазинах россияне оставили в Испании.