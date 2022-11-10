Верховный суд запретил использовать имя святого Викентия в названии алкоголя

Верховный суд РФ отказал компании «Александровы погреба» в передаче в судебную коллегию кассационной жалобы по делу о правах на бренд вина Saint Vincent. Таким образом, винная компания лишилась возможности использовать данный торговый знак, а также 11 других, в названиях которых есть имя святого Викентия. Об этом сообщают «Ведомости».

Суть спора, длившегося между компаниями два года, — кому в России принадлежит бренд, который используется преимущественно для алкогольной продукции, и оскорбляет ли такое использование чувства верующих.

Так, ещё в начале 2020 года компания «Александровы погреба» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «Винный стиль» (Winestyle) с требованием защитить свои права на товарный знак Saint Vincent. Winestyle в свою очередь обратилось в Роспатент, указав в жалобе, что Гражданский кодекс РФ не допускает регистрации товарных знаков, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В итоге Роспатент лишил «Александровы погреба» прав на использование 12 брендов. Данное решение компания пыталась оспорить в суде по интеллектуальным правам (СИП). В августе 2021 года иск был удовлетворен, но через два месяца президиум СИП его отменил. Решение СИП подтвердил и Верховный суд. Суд также не стал удовлетворять требование к Winestyle о компенсации на 31,6 млн руб. за импорт французского вина с аналогичными названиями.

Опрошенные изданием юристы называют итоги спора о правах на бренд с именем святого неоднозначными. Виноделие исторически связано с монастырями и, если руководствоваться логикой СИП и других судов, то товарных знаков должны лишиться и другие производители алкоголя — например, компании, выпускающие коньяк «Ной» или вино «Санто-Стефано». Кроме того, товарных знаков с именами святых очень много и в других сегментах.

Ранее стало известно, что российский производитель алкогольных напитков Beluga Group продал международные права на бренд водки Beluga. Сумма сделки составила не менее $75 млн.