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08.04.2022 в 18:47

Верховный суд Белоруссии признал Nexta террористами

За любое участие в деятельности организации теперь предполагается уголовная ответственность

Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta, а также его «структурные подразделения» Nexta Live и Luxta террористическими организациями, пишет БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру Белоруссии. До этого они были признаны экстремистскими формированиями.

С 8 апреля 2022 года деятельность организации на территории Белоруссии запрещена. Теперь за любое участие в деятельности Nexta предполагается уголовная ответственность.

По данным агентства, с середины 2020 года Nexta «проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической деятельности», «объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий, обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, а также тактике оказания сопротивления правоохранителям».

«В результате на территории страны были совершены акты терроризма и другие преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки», — отметили в Генпрокуратуре.

В мае 2020 года экс-главный редактор Nexta Роман Протасевич был задержан белорусскими спецслужбами. Власти страны обвинили его в организации несогласованных массовых протестов. Сам Протасевич признал вину и добавил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью».

Telegram-канал Nexta стал популярным на фоне протестов в Белоруссии в августе 2020 года. Тогда за несколько дней число подписчиков канала выросло с 300 тыс. до 1 млн.

Белоруссия Беларусь NEXTA Live Nexta
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