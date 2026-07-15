Великобритания введет комендантский час в соцсетях для подростков

Великобритания планирует ввести обязательный комендантский час для подростков в социальных сетях. Согласно инициативе правительства, пользователи в возрасте 16−17 лет не смогут пользоваться приложениями с полуночи до 6 утра по умолчанию, если самостоятельно не изменят настройки, сообщает Reuters.

Новые требования обяжут технологические компании внедрить ограничения доступа и отключать функции, которые стимулируют длительное использование платформ. Власти считают, что мера поможет подросткам больше спать, лучше концентрироваться на учебе и снизить риски, связанные с чрезмерным использованием соцсетей.

Решение последовало после правительственного эксперимента с участием 309 семей, который показал улучшение сна, настроения и концентрации у подростков при ограничении времени в соцсетях. Самым эффективным и удобным для семей оказался именно ночной запрет на использование приложений.

Ранее сообщалось, что подростки научились обходить ограничения. Правительство заявило, что платформы должны усилить проверку возраста, а за невыполнение новых требований компаниям будут грозить санкции.