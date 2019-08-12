«Вечерний кто-то»: агентство Why Not?! и AB Inbev Efes запустили ипровизационное шоу на YouTube

Первое импровизационное YouTube-шоу «Вечерний кто-то» появилось благодаря команде креаторов из Why Not?! . «Вечерний кто-то» объединил в себе «классические» элементы шоу — живую музыку, зрителей и бар с чешским пивом Velkopopovický Kozel.
Евгений Корень, креативный директор Why Not?! :
Контент сейчас главный медийный инструмент, и мы хотели сделать что-то такое, что может не просто появиться и исчезнуть, а жить и развиваться на протяжении длительного времени — так родилась идея первого импровизационного YouTube шоу «Вечерний кто-то». Михаил Шац подключился к проекту еще на уровне идеи, и уже вместе с ним и авторами сценария, нам удалось создать по-настоящему интересный и целостный продукт.
Благодаря этому к нам присоединились и пришли в гости самые популярные юмористы и артисты — Александр Гудков, Илья Шабельников (Satyr), Дмитрий Романов, Ида Галич, Юра Музыченко, Дмитрий Кожома.
Герои проекта — звёзды телевидения и блогосферы, у каждого выпуска будет новый ведущий — популярные, весёлые, талантливые и известные личности.
«У него [ведущего] не будет времени для того, чтобы репетировать. Следовательно, он не будет знать, что будет происходить, и это будет импровизация!», — объясняет Михаил Шац.
Гостей и ведущих последующих выпусков могут определять сами зрители, оставляя комментарии под видео на канале шоу.
Алиса Гапошина, генеральный директор агентства Why Not?! :
Это шоу — отличный пример «синергии экспертиз», когда агентство объединяет в себе различные направления (в данном случае — это digital подразделение и video production), которые могут работать независимо друг от друга, и в то же время объединяться, дополняя друг друга, для создания таких сложных, но интересных и актуальных проектов.
Состав творческой группы:
AB Inbev Efes (клиент)
Budweiser and Velkopopovicky Kozel Marketing Manager — Александр Никифоров
Brand manager Velkopopovicky Kozel — Анна Ширяева
Senior brand manager Velkopopovicky Kozel — Наталья Шех
Why Not?! (креатив)
Автор идеи — Евгений Корень
Авторы сценария — Роман Манусаджян, Никита Сухарев
Менеджер проекта — Анастасия Агапитова
Client service director — Анастасия Струева
Why Not?! (продакшн)
Генеральный продюсер — Юрий Медведев
Исполнительный продюсер — Алексей Концевой
Режиссер — Марина Фролова
Оператор-постановщик — Андрей Соколов
Директор съемочной группы — Иркен Утяшев