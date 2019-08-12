«Вечерний кто-то»: агентство Why Not?! и AB Inbev Efes запустили ипровизационное шоу на YouTube

Евгений Корень, креативный директор Why Not?! :

Контент сейчас главный медийный инструмент, и мы хотели сделать что-то такое, что может не просто появиться и исчезнуть, а жить и развиваться на протяжении длительного времени — так родилась идея первого импровизационного YouTube шоу «Вечерний кто-то». Михаил Шац подключился к проекту еще на уровне идеи, и уже вместе с ним и авторами сценария, нам удалось создать по-настоящему интересный и целостный продукт.

Благодаря этому к нам присоединились и пришли в гости самые популярные юмористы и артисты — Александр Гудков, Илья Шабельников (Satyr), Дмитрий Романов, Ида Галич, Юра Музыченко, Дмитрий Кожома.