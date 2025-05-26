Блогер Лерчек задолжала ФНС более 28 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму более 28 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Точная сумма долга составляет 28 365 436 руб., уточнил собеседник агентства. По данным правоохранителей, бывший супруг Лерчек Артем Чекалин не имеет налоговой задолженности.

Валерия и Артем Чекалины, а также их бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются в совершении валютных операций с использованием подложных документов. По версии следствия, при продаже онлайн-курсов фитнес-марафонов они оформляли договоры с иностранной компанией, а оплату получали на зарубежные счета, предоставляя российским органам валютного контроля ложные сведения.

Общий объем незаконно выведенных средств, по данным следствия, составил порядка 251 млн руб. Обвиняемые не признают свою вину.