В Yappy появится монетизация контента

Социальная сеть Yappy от «Ритм медиа» (входит в «Газпром-медиа») скоро запустит механизм монетизации творчества блогеров. Об этом Sostav сообщили в компании.

«Мы в оперативном ключе модернизируем функции платформы. Вскоре будет добавлена возможность получения дохода с видеороликов и улучшена работа платёжных алгоритмов. В приложении уже налажена работа со всеми популярными платёжными системами», — подчеркнул генеральный директор Yappy Данила Овчаров.

В компании отмечают, что разработчики уделяют «большое внимание» отзывам и рекомендациям пользователей. На их основе создаются новые продукты и запускаются в рамках обновлений, которые проходят достаточно часто, заверили в Yappy.



По собственным данным соцсети, популярные блогеры массово регистрируются в Yappy и намерены развивать свои аккаунты. На площадке уже зарегистрировались Рахим Абрамов, Егор Крид, Ольга Бузова, Дмитрий Масленников, Михаил Литвин и Гусейн Гасанов.

Аналитики компании подсчитали, что с 7 по 13 марта средняя ежедневная аудитория площадки выросла в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей.