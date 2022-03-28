Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.03.2022 в 13:49

В Yappy появится монетизация контента

В соцсети работают над созданием механизмов монетизации и улучшении платёжных алгоритмов

Социальная сеть Yappy от «Ритм медиа» (входит в «Газпром-медиа») скоро запустит механизм монетизации творчества блогеров. Об этом Sostav сообщили в компании.

«Мы в оперативном ключе модернизируем функции платформы. Вскоре будет добавлена возможность получения дохода с видеороликов и улучшена работа платёжных алгоритмов. В приложении уже налажена работа со всеми популярными платёжными системами», — подчеркнул генеральный директор Yappy Данила Овчаров.

В компании отмечают, что разработчики уделяют «большое внимание» отзывам и рекомендациям пользователей. На их основе создаются новые продукты и запускаются в рамках обновлений, которые проходят достаточно часто, заверили в Yappy.

По собственным данным соцсети, популярные блогеры массово регистрируются в Yappy и намерены развивать свои аккаунты. На площадке уже зарегистрировались Рахим Абрамов, Егор Крид, Ольга Бузова, Дмитрий Масленников, Михаил Литвин и Гусейн Гасанов.

Аналитики компании подсчитали, что с 7 по 13 марта средняя ежедневная аудитория площадки выросла в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей.

Соцсеть Yappy
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.