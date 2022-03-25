Аудитория Yappy увеличилась за неделю в четыре раза

Социальная сеть Yappy от «Ритм Медиа» (входит в «Газпром-медиа») стремительно набирает аудиторию. Так, по собственным данным, с 7 по 13 марта средняя ежедневная аудитория площадки выросла в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

Вместе с количеством зрителей в Yappy также увеличивается количество авторов. К соцсети уже присоединились популярные селебрити и звезды шоу-бизнеса, такие как Рахим Абрамов, Егор Крид, Ольга Бузова, Дмитрий Масленников, Михаил Литвин, Гусейн Гасанов. Аналитики компании подсчитали: с начала марта время просмотров видеороликов в сутки на одного пользователя выросло на 30%. В то же время средняя продолжительность сессии в Yappy увеличилась на 4 минуты.

Растёт и количество контента: за первые две недели марта загружено в три раза больше роликов, чем за первые две недели в февраля. Чаще всего в соцсети публикуют «лайфстайл» видео — они занимают более 35% от общего объема роликов. На второй строчке «песни» (11%), а третье место разделили ролики из категорий «липсинк» и «взаимодействие». Кроме того, доступно уже более 700 коллабораций с блогерами.

Данила Овчаров, генеральный директор Yappy: Функционал Yappy и инструменты для работы с видео создавались при участии блогеров. Поэтому подключение к совместным проектам с друзьями или блогерами происходит в одно касание, а на создание креативного контента уходит всего несколько минут. В этом году пользователям платформы станет доступен новый расширенный функционал для работы с видео и звуком, а также будет добавлена возможность получения дохода с роликов. В приложение уже внедрена система по работе со всеми популярными платежными системами.

В Yappy ожидают, что к концу марта объем ежедневной аудитории вырастет в десятки раз. Это обусловлено тем, что к платформе присоединяется все больше блогеров и известных представителей медиа, а вместе с ними приходят и их подписчики из других социальных сетей.

«Газпром-медиа» запустила Yappy — российский аналог TikTok — в коце 2021 года. По задумке разработчиков, сервис в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео можно использовать не только для просмотра, но и для создания креативного контента.