В Японии ко Дню святого Валентина предлагают стейки в виде сердца

По традиции в Японии в День святого Валентина женщины дарят мужчинам подарки, обычно это бывает шоколад. Но мясная лавка Kikui Takahashi решила позаботиться о тех, кто не любит сладкое, и предложила оригинальную альтернативу — стейки в форме сердца.

Словно конфеты стейки аккуратно разложены в элегантную коробку. Каждая деталь продумана для того, чтобы порадовать любителей мяса: даже маленькое белое сердце, которое можно принять за десерт, на самом деле является кусочком говяжьего сала, предназначенным для улучшения приготовления и усиления вкуса.

Среди предлагаемых разнообразных вариантов выделяется миникоробка сердечек из говядины мацусака, одного из трех самых ценных японских сортов мраморной говядины. Стоимость такого подарка обойдется в $66.

Лавка предлагает различные подарочные варианты, соответствующие разным бюджетам: здесь можно найти и коробочку министейков за $26 и стейки в форме мордочки кота за $47.