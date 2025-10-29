В «Яндексе» рассказали об эволюции рекламного рынка в России

Рекламный рынок в России активно эволюционирует и совершает переход от громкой и яркой рекламы на билбордах в повседневную жизнь пользователя. В условиях дефицита внимания уместная интеграция в пользовательские сценарии становится новой формой контакта для брендов. Повседневные действия превращаются в сигналы для умной и результативной коммуникации. Об этом на конференции «Яндекс UrbanAds» рассказал коммерческий директор рекламной платформы «Яндекс UrbanAds» Михаил Гущин.

Сервисы «Яндекса» демонстрируют рост. Так, во втором квартале 2025 года e-com сервисы («Маркет», «Лавка», «Еда» и «Деливери») выросли на 46% с выручкой в 102,8 млрд руб., райдтех-сервисы («Такси», «Драйв», «Самокаты») — на 23% с выручкой 67,6 млрд руб.

По словам руководителя «Яндекс UrbanAds» Владимира Перная, платформа активно развивает рекламные технологии, среди них адаптивное распределение бюджета, анализ поведения пользователей, единые форматы на всех сервисах, определение вероятности клика, умная приоритизация креативов, алгоритмы и автостратегии. Согласно внутренним данным, такие технологии увеличивают показы в баннерах и поп-апах на 25%.

«Яндекс UrbanAds» предоставляет доступ к данным о пользователях и глубокой аналитике, например, Brand Lift, Visit Lift, Sales Lift, Search Lift. В скором времени на платформе станут доступны новые инструменты: ретаргетинг, улучшение точности прогнозов, бесшовная связка форматов, площадок и стратегий с простой настройкой, а также возможность создавать омниканальные кампании.

Рекламодатели «Яндекс UrbanAds» смогут размещать видеорекламу на планшетах в такси. Устройства появились в 500 машинах в Москве. Гаджеты размещены в подголовниках передних сидений, до конца года их число вырастет до 2,5 тыс.

Пассажиры смогут во время поездки посмотреть на планшетах первые серии сериалов и мультфильмов, а также узнать погоду, поиграть в аркады, а рекламодатели — нативно разместить среди контента свою видеорекламу.

Новый формат офлайн-рекламы можно точно таргетировать при настройке кампании в личном кабинете «Яндекс UrbanAds» или продавца «Яндекс Маркета». Видеорекламу на планшете в такси увидят те пассажиры, которые подходят под выбранные параметры.

Ранее сообщалось, что рекламная выручка «Яндекса» выросла в третьем квартале на 11%.