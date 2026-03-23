В центре Москвы резко выросла нагрузка на публичные Wi-Fi-сети

В центре Москвы на фоне ограничений мобильного интернета резко выросла нагрузка на публичные Wi-Fi-сети. За первые две недели марта число подключений увеличилось почти в четыре раза, а объем трафика — в 3,5 раза, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Hot-WiFi.

Эксперты отмечают, что Wi-Fi фактически стал ключевой инфраструктурой для бизнеса: пользователи чаще выбирали заведения с доступом к сети. По оценкам аналитиков, московские заведения с публичным WiFi могли получить около 3,4 млн дополнительных клиентов, а дополнительная выручка бизнеса могла составить около 6 млрд руб.

В период со 2 по 15 марта 2026 года на железнодорожных вокзалах Москвы пользователи подключились к WiFi более 53 тыс. раз, что в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Одновременно резко вырос спрос на фиксированный интернет и подключение роутеров, однако в первые дни сети не справлялись с нагрузкой. Даже сейчас остаются проблемы с авторизацией — например, сбои при получении SMS-кодов.

Несмотря на введение «белых списков» доступных сайтов, их работа остается нестабильной, а перечень ресурсов — ограниченным. В результате публичный Wi-Fi стал основным способом доступа к интернету, не входящему в этот список.

Ранее сообщалось, что бизнес из-за отключений столкнулся с трудностями: перебои с мобильной связью мешали безналичной оплате, работе приложений и логистике. В отдельных случаях это приводило к снижению выручки и дополнительным расходам.