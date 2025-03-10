В Telegram появились платные сообщения

Telegram запустил функцию платных сообщений. Она распространится на пользователей, которых нет в списке контактов, сообщается в блоге компании.

Теперь можно сделать так, чтобы пользователи вне вашего списка контактов могли писать только платно. За отправку сообщения незнакомцу придется платить «звездами». Для этого необходима подписка Telegram Premium.

Платить придется за каждое сообщение. Функция позволит не перегружать список чатов и «монетизировать свою популярность», отмечается в блоге. Кроме того, можно настроить платные комментарии в своих каналах.

В чате теперь отображаются дополнительные сведения о новом собеседнике. В частности, известна страна, общие группы, дата регистрации аккаунта, примерное время обновления имени или фотографии, а также статус аккаунта.

Напомним, в январе Telegram впервые обошел видеохостинг YouTube по месячному охвату в России и занял пятое место в общем рейтинге интернет-ресурсов. Охват мессенджера составил 90,6 млн пользователей.