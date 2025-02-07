Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

E-Promo Group
BYYD | Blog
Redach — про контент и дизайн

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.02.2025 в 05:40

Telegram вслед за «ВКонтакте» обошел YouTube по охвату

Видеохостинг остается в десятке самых популярных

1

В январе 2025 года охват Telegram составил 90,6 млн пользователей. Это позволило мессенджеру обойти YouTube, охват которого составил 86,9 млн зрителей. Американский видеохостинг продолжает сокращаться в России, однако пока все еще остается в десятке самых популярных, сообщает РБК со ссылкой на Mediascope.

При подсчетах учитывались десктопные и мобильные версии сайтов и приложений. Так, количество человек, хотя бы раз в месяц воспользовавшихся Telegram, в январе 2025 года составило 90,6 млн против 83,7 млн годом ранее и 88,4 млн — в декабре 2024 года. Охват YouTube на фоне замедления работы сервиса в России сократился с 95,5 млн в январе 2024 года до 86,9 млн — в январе 2025 года.

Тройку лидеров среди интернет-ресурсов вновь возглавил «Яндекс» с месячным охватом 102,3 млн человек, на втором месте Google (101 млн), на третьем — WhatsApp (97,5 млн). На четвертом месте сейчас соцсеть «ВКонтакте».

Напомним, в декабре 2024 года месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей составил почти 92 млн пользователей. Это позволило соцсети обойти YouTube. По итогам декабря хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян.

YouTube Telegram
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.