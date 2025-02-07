Telegram вслед за «ВКонтакте» обошел YouTube по охвату

В январе 2025 года охват Telegram составил 90,6 млн пользователей. Это позволило мессенджеру обойти YouTube, охват которого составил 86,9 млн зрителей. Американский видеохостинг продолжает сокращаться в России, однако пока все еще остается в десятке самых популярных, сообщает РБК со ссылкой на Mediascope.

При подсчетах учитывались десктопные и мобильные версии сайтов и приложений. Так, количество человек, хотя бы раз в месяц воспользовавшихся Telegram, в январе 2025 года составило 90,6 млн против 83,7 млн годом ранее и 88,4 млн — в декабре 2024 года. Охват YouTube на фоне замедления работы сервиса в России сократился с 95,5 млн в январе 2024 года до 86,9 млн — в январе 2025 года.

Тройку лидеров среди интернет-ресурсов вновь возглавил «Яндекс» с месячным охватом 102,3 млн человек, на втором месте Google (101 млн), на третьем — WhatsApp (97,5 млн). На четвертом месте сейчас соцсеть «ВКонтакте».

Напомним, в декабре 2024 года месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей составил почти 92 млн пользователей. Это позволило соцсети обойти YouTube. По итогам декабря хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян.