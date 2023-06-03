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18+
03.06.2023 в 18:37

В Тбилиси стартовала диджитал-конференция IZMENI SOZANANIE

В столицу Грузии приехало больше 450 представителей крупнейших российских рекламодателей, агентств и рекламных площадок

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В Тбилиси стартовала легендарная выездная конференция в области digital-маркетинга IZMENI SOZANANIE 2023, которая проводится вот уже в 18 раз. В этом году в столицу Грузии приехало больше 450 делегатов — представители крупнейших российских рекламодателей, агентств и рекламных площадок.

Креативной концепцией мероприятия стал слоган-призыв Re-Vision, предлагающий участникам изобрести заново рынок, который за последние два года претерпел кардинальные изменения.

В первый день деловой части спикеры поговорили про структурную трансформацию российской экономики, изменения парадигмы человек-бренд-медиа, карьеру в эпоху новых трендов и, конечно же, про искусственный интеллект и его интеграцию в мир рекламы.

Специальными гостями мероприятия стали основатели российской студии Mundfish, выпустившей нашумевшую игру ATOMIC HEART, Евгения Седова и Роберт Багратуни.

Во второй день конференции участников ждут презентации, победившие в традиционном голосовании среди рекламодателей.

Конференция продлится до 5 июня включительно.

Доклады первого дня:

Скачать: Юлия Удовенко, ГК «Родная речь»: «RE-CODE: Как меняется парадигма отношений Человек / Бренд и Человек / Медиа» (pptx, 27.97 MB)

Скачать: Роберт Багратуни, Евгения Седова: ATOMIC HEART ATOMIC HEART. Just do it! Globally (pdf, 14.30 MB)

Скачать: Владимир Новоселов Realweb, Сергей Яралян Realweb / MIRA: «AI как хорошо..! Возможности и проблемы AI в рекламном бизнесе, и что с этим делать прямо сейчас» (pdf, 96.31 MB)

Скачать: Андрей Сикорский, РБК: «Структурная трансформация экономики»: re-vision 2023 (pdf, 3.85 MB)

Скачать: Александр Захаров, Виктория Радецкая, Digital AllianceКлик: с контентом по жизни. Все в восторге от него. Шайн брайт лайк э контент (pdf, 3.90 MB)

IZMENI SOZNANIE
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