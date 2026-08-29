В США запустили новый Twitter

В США запустили новую социальную сеть Twitter.now, создатели которой хотят вернуть пользователям привычный Twitter. Проект развивает стартап Operation Bluebird во главе с бывшим юристом Twitter Стивеном Коутсом, сообщает TechCrunch.

Twitter.now использует узнаваемую эстетику оригинальной платформы — синюю цветовую гамму и логотип с птицей. При этом создатели делают ставку на другую модель работы с контентом. В сервисе используется система искусственного интеллекта VERA, которая анализирует публикации, проверяет утверждения и добавляет контекст к сообщениям.

Пользователи смогут самостоятельно настраивать уровень фильтрации контента. В Operation Bluebird называют этот принцип «свободой слова, но не свободой охвата»: публиковать контент можно, однако его распространение будет зависеть от настроек пользователя и оценки публикации системой.

Параллельно стартап пытается получить права на прежний бренд Twitter. Operation Bluebird оспаривает в США права X Corp. на товарные знаки Twitter и Tweet. В компании считают, что после ребрендинга Twitter в X (*соцсеть запрещена в России) прежний бренд фактически перестал использоваться, а значит, X могла отказаться от части прав на него.

X Corp. с такой позицией не согласна. Компания ранее подала иск против Operation Bluebird, пытаясь помешать запуску сервиса и защитить права на свои товарные знаки, но окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Платформа работает по платной модели. Начальный доступ к Twitter.now стоит $20, а более дорогие уровни начинаются от $40. По замыслу создателей, подписка должна одновременно приносить доход и снижать количество ботов. Пока аудитория нового сервиса исчисляется несколькими сотнями пользователей.