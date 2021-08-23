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23.08.2021 в 06:50

В СБП появился возврат ошибочных и мошеннических платежей

Возмещение будет осуществляться по желанию финансовых организаций

В системе быстрых платежей (СБП) появился аналог чарджбэка — механизма взаимодействия между банками, позволяющего вернуть ошибочный или мошеннический перевод. Сервис позволяет возмещать средства за 15 дней, сообщают «Известия».

Механизм предоставляет банкам-участникам возможность напрямую адресовать запрос второму участнику совершенной в СБП ошибочной операции и урегулировать возникшую спорную ситуацию. К сервису подключились 130 банков, среди которых ВТБ, ПСБ, МКБ, «Райффайзенбанк» и «Росбанк». В банках рассчитывают повысить лояльность клиентов за счет такого приема. В СБП период разбирательства ограничили 15 календарными днями, у международных платежных систем он составляет 30 дней.

В Национальной системе платежных карт заявили, что количество спорных операций в СБП в настоящее время незначительно, но необходимо опробовать работу системы. В то же время чарджбэк по картам используется в России достаточно часто — механизм популярен за счет доступности в мобильном приложении.

При этом сервис возврата через СБП нельзя считать полноценным аналогом карточного чарджбэка, поскольку при претензионном механизме в СБП отсутствие реакции банка значит, что запрос отклонен и деньги не будут возвращены клиенту. При карточном чарджбэке ответственность за неисправность операции лежит на эквайере и предполагает удержание средств в пользу клиента.

Система быстрых платежей была запущена в феврале 2019 года. Она позволяет клиентам банков переводить друг другу деньги по номеру телефона. За два года россияне перевели с ее помощью 1 трлн рублей.

Платежи СБП
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