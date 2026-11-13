ФНС подала заявление о банкротстве юрлица обувной сети Zenden

Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6 обратилась в Арбитражный суд Новгородской области с заявлением о банкротстве ООО «Дом одежды» — одного из юридических лиц обувной группы Zenden. Сумма задолженности компании перед налоговой службой составляет 12,69 млрд руб., следует из карточки дела. На это обратил внимание Shopper’s.

Основатель Zenden Group Андрей Павлов сообщил изданию, что «Дом одежды» занимался оптовой торговлей и не продавал обувь. Счета компании заблокированы с 11 августа 2025 года, операционную деятельность она не ведет. По словам предпринимателя, с учетом штрафов и пеней общая сумма налоговых претензий приблизилась к 15 млрд руб.

Павлов утверждает, что фактическая выездная проверка компании не проводилась, а доначисления не соответствуют реальным показателям отчетности. Ранее он сообщал, что совокупные претензии ФНС к пяти юрлицам группы составляют 29 млрд руб. К ноябрю предприниматель оценивал возможную сумму требований с учетом пеней и риска дополнительных начислений на сверхприбыль более чем в 35 млрд руб.

Финансовые показатели «Дома одежды» в 2025 году ухудшились: выручка сократилась более чем втрое, до 4,7 млрд руб., чистый убыток составил 1,5 млрд руб. При этом выручка другого юрлица группы — ООО «Мюнц груп» — достигла 12,1 млрд руб. В конце 2024 года Zenden начала сокращать розничную сеть: с 230 магазинов на начало 2025 года их количество уменьшилось до 100 к маю 2026-го. Сейчас на сайте компании указаны восемь торговых точек в Москве и Московской области.

Основатель Fashion Advisers Мария Герасименко считает, что при таком размере задолженности у группы есть серьезный риск банкротства. По ее мнению, продолжить работу Zenden сможет при условии договоренностей с ФНС о погашении долга и привлечения дополнительного финансирования. Ведущий юрист АБ КИАП Анна Андреева отмечает, что урегулировать ситуацию могло бы мировое соглашение, однако в процедуре банкротства налоговая служба получит преимущество при взыскании задолженности за счет арестованного имущества.