Банки смогут ограничивать переводы и внесение денег клиентам с подозрительными операциями

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение внесения наличных и получения переводов от других граждан для клиентов банков с признаками подозрительных операций. Лимит составит 30 тыс. руб. в месяц для каждого вида операций. Новые правила могут вступить в силу 1 марта 2028 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Банк России получит полномочия по выявлению рисков использования физлицами банковских счетов и электронных средств платежа для сомнительных операций. Критерии подозрительности регулятор согласует с Росфинмониторингом, а утвердит совет директоров ЦБ.

Информацию о клиентах с повышенным риском регулятор будет передавать банкам и Росфинмониторингу. Если банк обнаружит у человека признаки подозрительных операций и получит соответствующие сведения от ЦБ, он будет обязан ввести ограничения в течение одного рабочего дня.

Лимит распространится на внесение наличных на собственные счета и электронные кошельки, а также на входящие переводы от других физлиц. Для контроля последних законопроект предлагает использовать Систему быстрых платежей (СБП). На первый раз ограничения смогут действовать не более года. Если в течение трех лет после их снятия подозрительные операции повторятся, срок увеличат до двух лет. Клиент сможет предоставить документы для пересмотра решения банка или оспорить его в суде.

Законопроект направлен на борьбу с дропперами и теневыми расчетами, говорится в пояснительной записке. В частности, речь идет о переводах за наркотики, расчетах с анонимными криптообменниками, ставках в онлайн-казино и выводе похищенных средств.

Для обхода банковского контроля злоумышленники дробят операции между несколькими кредитными организациями и переводят обслуживание из одного банка в другой. Предложенный механизм во многом повторяет принципы платформы «Антидроп», которую ЦБ разрабатывает для выявления подозрительных операций физлиц. Ее запуск регулятор планировал на 2027 год.

По оценке представителей банковского сектора, опрошенных изданием, ограничения усложнят работу дропперов и увеличат стоимость теневых схем. Вместе с тем эксперты предупреждают, что организаторы незаконных операций могут перейти на наличные расчеты, зарубежные счета и криптовалютные p2p-платформы.

Кроме того, под ограничения рискуют попасть добросовестные клиенты, в том числе самозанятые и граждане, получающие легальный доход переводами от физических лиц. Юристы также указывают на риск правовой неопределенности: критерии подозрительных операций могут не публиковаться, что затруднит обжалование решений банков.