В Rostic’s впервые представили детское комбо с игрушками

Тематика набора появилась благодаря одной из ее самых известных песен — «Купи песика», в которой девочка просит родителей завести собаку. В клипе, который на YouTube набрал более 55 млн просмотров, Милане дарят настоящего пса — белого чихуахуа по кличке Дипик.

Эта композиция вдохновила команду Rostic's на создание коллекции из 10 игрушек-собачек разных пород. Главный ее герой — как раз Дипик, но остальные фигурки также отражают элементы фирменного стиля Миланы Хаметовой: в коллекции можно встретить песиков в миниатюрных банданах, наушниках или с бантами.

Одна из 10 фирменных игрушек дополняет набор, в который входит маленький картофель фри, чикенбургер, наггетсы или ай-ролл, а также напиток на выбор. Выдается комбо в яркой брендированной упаковке с изображением блогера и фото фигурок из коллекции Rostic's.

Любовь Рысева, руководитель локального маркетинга бренда Rostic's В наши рестораны ежедневно приходят тысячи людей с детьми, поэтому для Rostic's важно быть местом, куда можно заглянуть с семьёй. Мы знаем, что наши гости давно ждали от нас такого набора. Комбо от Миланы Хаметовой — наш первый проект, рассчитанный на детско-родительскую аудиторию, который стал ещё одним ярким стартом для бренда в этом году. Планируем продолжить развивать тему комбо с игрушками и уже готовим другие интересные тематические запуски на следующий год.

В рамках поддержки комбо от Миланы Хаметовой Rostic's запустил рекламную кампанию в digital: главный фокус сделан на OLV-формат в приложениях, популярных у целевой аудитории, а также на видеосервисах и онлайн-кинотеатрах. Помимо этого, команда запустила таргетинг в рамках performance-маркетинга и поделилась новостью о комбо в различных соцсетях.

Одной из главных активностей для гостей станет конкурс, победители которого выиграют главный приз — встречу с Миланой.

Состав творческой группы:

Юнирест (управляет брендом Rostic's в России):

Руководитель локального маркетинга: Любовь Рысева

Директор по бренду: Юлия Мищенко

Медиаменеджер: Татьяна Ляшенко

Старший менеджер по бренду и КСО активациям: Ирина Баканова

Менеджер по рекламе и дизайну: Наталия Занегина

Креативный дизайнер: Елизавета Парфенова

Лицензионное агентство Megalicense:

Руководитель группы Food: Алексей Левданский

Менеджер группы Food: Егор Матвеев