В Россию выйдет в два раза больше новых европейских брендов

Доля европейских брендов в общем объеме открытий новых магазинов в России в 2025 году может увеличиться почти вдвое, до 50%. Число выходящих в РФ марок из Европы увеличится с семи до 12. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании CORE.XP.

Всего в этом году в России появится 25 новых зарубежных марок. Из них 79% — сети фешен-сегмента, 14% — бытовая техника и электроника и 7% — парфюмерно-косметическая продукция. Доля азиатских марок в новых открытиях в 2025 году составит 43%.

Однако пока рано говорить о массовом возвращении европейских ретейлеров, отмечают эксперты. Подходящих западным крупным игрокам торговых площадей в стране не так много, новые магазины активно открывают местные компании. Так, доля свободных помещений в торгцентрах Москвы за 2024 год снизилась на 4 п. п., до 8%.

Кроме того, российские потребители постепенно переориентируются на продукцию активно развивающихся локальных компаний. По данным Anketolog.ru, 59% россиян перешли на отечественные аналоги ушедших брендов.