В России заработал телекомплекс НТВ

Телекомплекс AO «Телекомпания НТВ» стал первым за последние 46 лет телевизионным техническим центром после «Останкино», построенным в России. 23 августа из нового телекомплекса состоялся первый прямой эфир программы «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе НТВ.

Комплекс расположен рядом с Останкинской телебашней. Его площадь — свыше 76 тыс. кв. м, высота — 42 м. В состав технопарка входят семь телевизионных студий, дикторские, монтажные, гримерные, эфирный комплекс, способный обеспечить вещание в девяти часовых поясах в прямом эфире, а также коммерческие центры обработки данных, офисы и коворкинг, предназначенный для размещения творческого коллектива.

Соглашение о создании технопарка было подписано телекомпанией НТВ и правительством Москвы на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. В августе 2025 года телекомплекс был введен в эксплуатацию.

Алексей Земский, гендиректор НТВ: 23 августа 2025 года станет знаковой датой не только для НТВшников, но и всей индустрии, потому что последний раз телевизионный технический центр в стране был сдан в 70-х годах прошлого столетия. Тем удивительно совпадение, что из нового телекомплекса НТВ первой в прямой эфир вышла передача с таким судьбоносным названием — «Центральное телевидение». В ближайшее время из нового здания будут выходить в эфир все новостные программы — от «Сегодня» до «Итогов недели» и «Центрального телевидения», а также развлекательные шоу, такие как «Маска», «Суперстар!», «Ты супер!» и другие.

Программа «Центральное телевидение» начала свой 15-й сезон в полностью модернизированной студии с усовершенствованными технологиями вещания, дополненной реальностью и помощником на базе искусственного интеллекта.

При подаче материала в программе будут использоваться AR-технологии, позволяющие ведущим работать с виртуальными объектами — самолетами, военной техникой, автомобилями и людьми — в прямом эфире. Новшеством сезона станет коллаборация с ИИ-помощником GigaChat от «Сбера»: он поможет разобраться в любой теме, решить сложную задачу или получить ответы на широкий спектр вопросов.

