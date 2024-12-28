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28.12.2024 в 05:50

В России запретят рекламу с пропагандой многоженства

Информацию предлагается признать запрещенной для распространения среди детей

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы с пропагандой многоженства. Также владельцев сайтов хотят обязать выявлять информацию, пропагандирующую многоженство. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину.

В пояснительной записке отмечается, что традиционные ценности в России рассматриваются как основа общества и возможность защищать и укреплять суверенитет. Сохранение и укрепление таких ценностей является частью государственной политики в стране.

Одним из аспектов сохранения этих ценностей авторы считают защиту института брака как «союза мужчины и женщины». Пропаганда многоженства, в свою очередь, не соответствует политике государства. Такую информацию предлагается также признать запрещенной для распространения среди детей.

Законопроект рассмотрят весной, и в случае одобрения он будет также, как и запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и идеологии чайлдфри. Штраф составит до 200 тысяч руб.

Ранее председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал ввести уголовную ответственность за многоженство.

многоженство
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