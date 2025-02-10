Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

BARS
Mediacom.expert
E-Promo Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.02.2025 в 18:10

В России введут обязательную маркировку снеков и косметики

Она начнет действовать с 1 марта

С 1 марта этого года в России станет обязательна маркировка в государственной системе «Честный знак» отдельных товаров бакалейной и пищевой продукции, косметики и бытовой химии. Также в обязательном порядке нужно будет маркировать отдельные виды смазочных материалов и автомобильных жидкостей. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Так, маркировка станет обязательна для чипсов, сухариков, начос, готового попкорна, хлебцев, специй, приправ, соусов, сухих бульонов, супов и разновидностей сухого уксуса.

Кроме того, с 1 марта в обязательном порядке станут маркировать дезодоранты, моющие средства, зубные пасты, мыло, средства для волос, бритья, макияжа и ухода за кожей. Также обязательная маркировка начнет действовать для автомобильных масел, антикоррозионных покрытий, тормозных жидкостей и антифризов.

Ранее стало известно, что Минпромторг хочет внедрить в России автоматические предостережения и штрафы за нарушения при продаже товаров на базе системы маркировки. Они будут действовать по аналогии со штрафами за нарушение скоростного режима.

Маркировка Правительство
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.