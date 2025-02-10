В России введут обязательную маркировку снеков и косметики

С 1 марта этого года в России станет обязательна маркировка в государственной системе «Честный знак» отдельных товаров бакалейной и пищевой продукции, косметики и бытовой химии. Также в обязательном порядке нужно будет маркировать отдельные виды смазочных материалов и автомобильных жидкостей. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Так, маркировка станет обязательна для чипсов, сухариков, начос, готового попкорна, хлебцев, специй, приправ, соусов, сухих бульонов, супов и разновидностей сухого уксуса.

Кроме того, с 1 марта в обязательном порядке станут маркировать дезодоранты, моющие средства, зубные пасты, мыло, средства для волос, бритья, макияжа и ухода за кожей. Также обязательная маркировка начнет действовать для автомобильных масел, антикоррозионных покрытий, тормозных жидкостей и антифризов.

Ранее стало известно, что Минпромторг хочет внедрить в России автоматические предостережения и штрафы за нарушения при продаже товаров на базе системы маркировки. Они будут действовать по аналогии со штрафами за нарушение скоростного режима.