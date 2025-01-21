В России хотят внедрить автоматические штрафы за нарушения при продаже товаров

Минпромторг намерен внедрить в России автоматические предостережения и штрафы за нарушения при реализации товаров на базе системы маркировки. Они будут действовать по аналогии со штрафами за нарушение скоростного режима, пишет ТАСС.

Этот вопрос Минпромторг сейчас прорабатывает с Минэкономразвития и Роспотребнадзором.

При наличии небольших нарушений обязательных требований участники оборота будут получать автопредостережения. Если бизнес продолжит нарушать требования, то ему будут автоматически начисляться штрафы. Так, ретейлеров оштрафуют за продажу просрочки, товаров с нарушением государственных цен в рамках разрешительного режима, а также торговлю без регистрации в системе маркировки «Честный знак».

Инициатива властей вынудит игроков рынка соблюдать требования законодательства.