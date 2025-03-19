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19.03.2025 в 12:38

С 1 апреля в России хотят запустить сервис по проверке оформленных сим-карт

Россияне смогут посмотреть оформленные на них договоры связи на портале «Госуслуги»

Минцифры готово с 1 апреля запустить сервис, который позволит россиянам проверять на портале «Госуслуги» оформленные на них сим-карты. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев, его слова цитирует ТАСС.

Глава Минцифры сообщил, что техническая готовность к запуску сервиса есть. При этом в первые часы и дни возможны сбои в работе сервиса.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о лимите в 20 сим-карт на одного россиянина и 10 симок — на одного иностранца.

В марте этого года правительство предложило запустить сервис, благодаря которому пользователи «Госуслуг» смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Соответствующий законопроект могут принять в текущую весеннюю сессию.

госуслуги минцифры сим-карта
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