С 1 апреля в России хотят запустить сервис по проверке оформленных сим-карт

Минцифры готово с 1 апреля запустить сервис, который позволит россиянам проверять на портале «Госуслуги» оформленные на них сим-карты. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев, его слова цитирует ТАСС.

Глава Минцифры сообщил, что техническая готовность к запуску сервиса есть. При этом в первые часы и дни возможны сбои в работе сервиса.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о лимите в 20 сим-карт на одного россиянина и 10 симок — на одного иностранца.

В марте этого года правительство предложило запустить сервис, благодаря которому пользователи «Госуслуг» смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Соответствующий законопроект могут принять в текущую весеннюю сессию.