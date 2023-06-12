В России увеличится производство домов на колесах

В 2023 году в России может рекордно вырасти производство автодомов, по итогам года планируется выпустить почти 4 тысячи домов на колесах. Об этом ТАСС заявил эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА) Андрей Артюхов.

В прошлом году было выпущено свыше 3,5 тысяч российских домов на колесах и жилых прицепов-караванов, в этом году количество может увеличиться до 4 тысяч автодомов. Так, например, компания «Сэндтреккер» из Подмосковья уже получила государственную субсидию на выпуск домов на колесах. Сейчас она производит около 170 жилых прицепов, а новые мощности позволят к 2028 году увеличить производство в полтора раза.

Еще один производитель — «Автокемпер пром» в ближайшее время запустит второй цех по производству автономных жилых модулей. Всего же в России на данный момент насчитывается порядка 30 тысяч владельцев автодомов и жилых прицепов.