В России утвердили выходные дни в 2025 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Производственный календарь предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней.

В этом году День защитника отечества и Международный женский день выпадают на выходные, поэтому дополнительных дней отдыха не будет.

В мае выходные продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 числа. Отдыхать россияне также будут 12−15 июня в честь Дня России и 2−4 ноября в День народного единства. 31 декабря будет также выходным днем.

Ранее сообщалось, что в 2024 году 40% путешествий от общего числа внутренних туров россиян пришлись на поездки в выходные дни. Лидирующим направлением — с наибольшей долей таких мини-туров — стала Карачаево-Черкесская Республика.