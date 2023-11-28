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28.11.2023 в 08:10

В России стартует эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Он будет проведён по отношению к светотехнической продукции

В России с 1 декабря начнётся эксперимент по маркировке радиоэлектроники. Он продлится до 2025 года и затронет светотехническую продукцию и её компоненты. Об этом сообщается на портале правовой информации.

В перечень товаров, попадающих под маркировку, войдут розетки, проводники, лампы, фонари, прожекторы и другие приборы освещения.

Участие в эксперименте будет добровольным. После окончания этого этапа будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции и ее компонентов.

Ранее сообщалось, что правительство планирует начать маркировать консервы. С 1 декабря 2023 года могут запустить эксперимент по внедрению маркировки на эту группу товаров, а с 1 сентября 2024 года она станет обязательной.

Маркировка
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