В России стартует эксперимент по маркировке радиоэлектроники

В России с 1 декабря начнётся эксперимент по маркировке радиоэлектроники. Он продлится до 2025 года и затронет светотехническую продукцию и её компоненты. Об этом сообщается на портале правовой информации.

В перечень товаров, попадающих под маркировку, войдут розетки, проводники, лампы, фонари, прожекторы и другие приборы освещения.

Участие в эксперименте будет добровольным. После окончания этого этапа будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции и ее компонентов.

Ранее сообщалось, что правительство планирует начать маркировать консервы. С 1 декабря 2023 года могут запустить эксперимент по внедрению маркировки на эту группу товаров, а с 1 сентября 2024 года она станет обязательной.