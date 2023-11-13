В декабре может начаться маркировка консервов

Правительство планирует начать маркировать консервы. С 1 декабря 2023 года могут запустить эксперимент по внедрению маркировки на эту группу товаров, а с 1 сентября 2024 года она станет обязательной. Об этом сообщают «Известия».

Источник издания, близкий к правительству, рассказал, что эксперимент затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе чипсы, сухарики, начос, соусы). При этом в пилотный проект предлагается не включать детское питание до года, панировочные и ванильные сухари.

Введение маркировки позволит избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами. Например, в начале года Россельхознадзор обнаружил 524 т рыбных консервов, в которых производители в целях уменьшения затрат на производство и себестоимости заменили сайру сардиной. В ноябре были выявлены нелегальные заводы по производству консервов в Московской и Владимирской областях.

В Центре развития перспективных технологий — операторе маркировки — заявили о готовности провести эксперимент для компаний бесплатно. Помимо прочего, эксперимент — это возможность принять участие в формировании обязательных требований по маркировке.

Однако бизнес пока не поддерживает меру, опасаясь больших расходов. Вопросы нелегального оборота и качества можно решать и другими путями, полагают участники рынка.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил отказаться от использования полимерных контейнеров с металлической крышкой для консервов. Запрет может вступить в силу уже в 2024 году.