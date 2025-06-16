В России стартовал челлендж #10процентовдляжизни в поддержку донорства крови

14 июня сообщество доноров крови DonorSearch дало старт всероссийскому челленджу #10процентовдляжизни. Цель инициативы — привлечь внимание к важности донорства и мотивировать как бренды, так и обычных людей рассказывать о необходимости сдачи крови.

Организаторы акции предлагают компаниям и частным лицам выделить до 10% своих информационных и рекламных ресурсов для популяризации донорства. К инициативе уже присоединились «Ситидрайв», «ВкусВилл», «МТС Юрент», Cofix, Т2, X5 Media и другие крупные бренды.

Как отмечают авторы проекта, кровь — это уникальный и ограниченный по сроку хранения ресурс, который жизненно необходим в экстренных ситуациях. Несмотря на снижение числа доноров с 1,9 млн в 2009 году до 1,3 млн в 2019-м, в последние годы наметилась положительная динамика. В 2024 году около 1,5 млн человек сдали кровь хотя бы один раз, общее число донаций составило 3,3 млн.

Идея челленджа символична: за одну донацию человек сдает 450 мл крови — около 10% ее объема в организме, что безопасно и при этом спасает жизни. Организаторы призывают вложить эти же 10% — но уже от своих ресурсов — в информационную поддержку донорского движения.

Руслан Шекуров, CEO & Founder DonorSearch: Наша миссия — прийти к такому состоянию общества в стране, чтобы быть донором крови стало обычным делом и стилем жизни для большинства людей.

Да, не все могут быть донорами, но рассказать об этом может каждый. Присоединившись к челленджу #10процентовдляжизни, любой сможет поддержать донорство и замотивировать людей на важное дело.

Специально для кампании DonorSearch креативное агентство «Громкие Рыбы» разработали графические элементы и изображения, которые можно использовать на рекламных площадях и информационных поверхностях брендов, а также в любых источниках контента, которыми располагают участники челленджа. Они стилизованны под трубку для забора крови с хэштегом акции.

Присоединиться к акции может любой желающий: достаточно посвятить часть своего контента теме донорства и использовать визуальные материалы челленджа. Подробности — на сайте проекта.

Поддержка бизнеса

Уже сейчас крупные компании поддержали инициативу:

«Ситидрайв» забрендировал автомобили и сделал публикации в соцсетях;

«ВкусВилл» разместил баннеры в центре Москвы;

«МТС Юрент» прикрепил к электросамокатам в разных городах подвесы с информацией о донорстве;

Cofix разработал специальный десерт для доноров и разместил информацию о челлендже в своих заведениях;

Т2 посвятил 10% постов в соцсетях и 10% диалогов службы поддержки теме донорства;

X5 Media задействовал 10% рекламных ресурсов в торговых сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», включая digital-экраны и радио, а также разместил информацию на медиаплатформе Foоd.ru.

Создателями челленджа выступили DonorSearch, креативное агентство «Громкие Рыбы» и PR-агентство Rassvet.digital. Информационную поддержку оказывают «Комсомольская правда», Forbes Life, Voice, «Лайфхакер» и другие медиа. Проект также поддерживает арт-группировка «Нынче».