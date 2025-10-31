В России снизилось количество утечек персональных данных

В России сократилось число утечек персональных данных на фоне ужесточения законодательства. В 2024 году было выявлено 135 фактов утечек, в которых было 710 млн записей, в 2025 году — 103 факта утечек на 50 млн записей. Об этом рассказал руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, его слова цитирует «Интерфакс».

С 30 мая 2025 года в России вступил в силу закон, который усиливает ответственность для бизнеса за утечки персональных данных и нарушения требований к их обороту. Документ, в частности, ввел оборотные штрафы для организаций за повторные утечки.

Липов связал снижение числа утечек персональных данных с тем, что бизнес ужесточает свои внутренние принципы работы и активно инвестирует в защиту от утечек.

В 2021 году Роскомнадзор зафиксировал четыре утечки данных на 2,7 млн записей, в 2022-м — более 140 утечек на примерно 600 млн записей, в 2023-м — 168 утечек на более 300 млн записей.

Снизилось число нарушений, которые выявляет автоматизированная система Роскомнадзора. Она находит в интернете неправомерные согласия на обработку персональных данных россиян. За первые пять месяцев 2025 года было порядка 6,5 тыс. признаков нарушений, за следующие пять месяцев — около 3,5 тыс.

Ранее сообщалось, что в 2024 году российские суды назначили штрафы на общую сумму 2 млн руб. компаниям, допустившим утечки персональных данных.