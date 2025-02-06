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06.02.2025 в 09:15

Роскомнадзор назвал сумму штрафов за утечки персональных данных в 2024 году

Лидеры по утечкам — компании в сферах торговли и услуг

В 2024 году российские суды назначили штрафы на общую сумму 2 млн руб. компаниям, допустившим утечки персональных данных. Больше всего утечек зафиксировано у организаций в сфере торговли и оказания услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора.

В регуляторе напомнили, что в прошлом году было выявлено 135 случаев утечек баз данных, содержащих более 710 млн записей о россиянах. В 2023 году таких инцидентов было больше — 168 утечек, но объем скомпрометированных данных оказался меньше — 300 млн записей.

Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в декабре 2024-го заблокировали 3 943 фишинговых ресурса и 16 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новые штрафы за утечки персональных данных. Теперь бизнесу грозят взыскания до 15 млн руб.

Роскомнадзор Персональные данные утечки персональных данных
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