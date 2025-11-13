Sostav.ru

13.11.2025 в 17:00

В России растет посещаемость заведений фастфуда на фоне падения трафика в ресторанах

Выручку ресторанов поддерживает рост среднего чека, а фастфуд привлекает посетителей предсказуемыми ценам

3

Число заказов в классических кафе и ресторанах Москвы за январь—октябрь 2025 года сократилось на 5% год к году, хотя выручка выросла на 9% за счет увеличения среднего чека на 16%, подсчитали в Focus Technologies. В то же время сегмент фастфуда показал рост трафика на 3%, среднего чека — на 12%, а выручки — на 16%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Данные «Чек Индекса» подтверждают снижение посещаемости: рестораны и бары Москвы потеряли 3% трафика, кафе и столовые — 1%, а точки фастфуда увеличили число чеков на 4%. Аналогичная динамика наблюдается по всей России.

В крупных фастфуд-сетях отмечают, что рост посещаемости связан с предсказуемостью цен и качеством, развитием доставки и мобильных сервисов, а также запуском новых продуктов. «Вкусно — и точка», например, сдерживает рост цен благодаря масштабу бизнеса и долгосрочным договорам с поставщиками.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают изменения в трафике с корректировкой потребительского поведения на фоне снижения темпов роста располагаемых доходов. Жители Москвы в 2025 году сохраняют доходы на уровне прошлого года, но структура расходов смещается в сторону продуктов, аренды и коммунальных платежей.

Часть потребителей переориентируется на готовую еду в магазинах: продажи таких блюд выросли на 24,8% за год. В результате многие сети кафе и ресторанов сосредоточились на оптимизации расходов и внедрении новых технологий, включая ИИ, а интерес к франшизам снизился почти на треть. Фастфуд, по прогнозам экспертов, продолжит наращивать посещаемость в ближайшем будущем.

