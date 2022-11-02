Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

PRonline
Altcraft Platform
Обзор отрасли медиа и PR

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.11.2022 в 08:00

В России производится 2 тыс. брендов одежды, обуви и текстиля

Число магазинов отечественных марок в ТЦ выросло на треть

В России производится уже порядка 2 тыс. собственных брендов одежды, обуви, аксессуаров, носочно-чулочной продукции и постельного белья. Отечественная продукция пользуется всё большим спросом среди россиян, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Минпромторга.

По данным ведомства, в самых посещаемых торговых центрах в среднем начитывается 15−30 российских брендов. В целом, с весны в ТЦ стало на 20−30% больше российских производителей. Увеличивается и доля российских марок в дизайнерских универмагах.

В основном увеличение происходит за счет замещения закрытых магазинов. Например, в столичном ТЦ «Афимолл» на месте ранее приостановивших свою деятельность зарубежных компаний уже открылись магазины с отечественными марками или вывешены баннеры о скором открытии, отметили в ведомстве.

По словам представителя Минпромторга, российские бренды сегодня обретают всё большую популярность среди потребителей.

За девять месяцев 2022 года Национальный рекламный альянс зафиксировал приток региональных рекламодателей — более 600 рекламодателей впервые разместились на ТВ или восстановили свое размещение после двухлетнего перерыва. Зачастую это тестовое размещение на небольшом бюджете.

СТМ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.