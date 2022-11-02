В России производится 2 тыс. брендов одежды, обуви и текстиля

В России производится уже порядка 2 тыс. собственных брендов одежды, обуви, аксессуаров, носочно-чулочной продукции и постельного белья. Отечественная продукция пользуется всё большим спросом среди россиян, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Минпромторга.

По данным ведомства, в самых посещаемых торговых центрах в среднем начитывается 15−30 российских брендов. В целом, с весны в ТЦ стало на 20−30% больше российских производителей. Увеличивается и доля российских марок в дизайнерских универмагах.

В основном увеличение происходит за счет замещения закрытых магазинов. Например, в столичном ТЦ «Афимолл» на месте ранее приостановивших свою деятельность зарубежных компаний уже открылись магазины с отечественными марками или вывешены баннеры о скором открытии, отметили в ведомстве.

По словам представителя Минпромторга, российские бренды сегодня обретают всё большую популярность среди потребителей.

За девять месяцев 2022 года Национальный рекламный альянс зафиксировал приток региональных рекламодателей — более 600 рекламодателей впервые разместились на ТВ или восстановили свое размещение после двухлетнего перерыва. Зачастую это тестовое размещение на небольшом бюджете.