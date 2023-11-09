В России предложили разрешить совместное владение товарными знаками

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предлагают разрешить в России совместное владение товарными знаками. Соответствующий документ внесён в Госдуму, сообщает РБК.

По действующим нормам исключительное право на имущество не подразумевает разделения на доли между совладельцами. Законопроект предлагает возможность разделения таким образом, что каждый совладелец будет вправе распоряжаться своей долей по усмотрению.

Доли и возможность ими распоряжаться могут быть определены законом и дополнительными соглашениями. Пропорционально этим долям будут распределяться доходы правообладателей от совместного использования интеллектуальной собственности и сопутствующие расходы.

При этом совместная собственность на товарные знаки будет возможна только тогда, когда «не послужит причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя».

Опрошенные изданием эксперты поясняют, что предлагаемая норма будет полезна в случаях, когда несколько компаний хотят оказывать услуги под единым брендом. Это особенно актуально для холдинговых структур, экосистем, цифровых платформ. Однако юристы предупреждают о риске роста числа споров, а производители считают, что от новых норм могут выиграть распространители контрафакта.

Ранее Совет Федерации поддержал закон, который обязывает размещать вывески и надписи на русском языке. При этом нормы об обязательном переводе не распространятся на товарные знаки.