В России появится Центр развития искусственного интеллекта

Правительство России создаст Центр развития искусственного интеллекта (ИИ). Он займется отбором и тиражированием типовых решений, координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением и будет организовывать международное сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В задачи центра также войдет нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности искусственного интеллекта в России.

Центр развития ИИ запустят на базе аналитического центра при правительстве как общефедеральный проектный офис. Координировать работу центра будет замглавы кабмина Дмитрий Григоренко.

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его частью является федеральный проект «Искусственный интеллект». Федеральные и региональные органы власти подготовили свои программы цифровой трансформации, в которых прописаны задачи по внедрению ИИ.

Ранее стало известно, что на базе фонда «Сколково» появится новое подразделение. Оно будет выполнять агентские функции правительства по координации науки в сфере искусственного интеллекта. Курировать работу будет Минэкономразвития.