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23.12.2024 в 15:30

Фонд «Сколково» будет координировать развитие ИИ в России

Новое подразделение создадут в начале следующего года

В начале 2025 года на базе фонда «Сколково» появится новое подразделение. Оно будет выполнять агентские функции правительства по координации науки в сфере искусственного интеллекта. Курировать работу будет Минэкономразвития, сообщила пресс-служба фонда «Сколково».

Минэкономразвития координирует науку в сфере ИИ в рамках нового нацпроекта «Экономика данных». «Сколково» будет помогать ведомству выполнять правительственные задачи. В их числе — координация работы действующих и организация отбора новых исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, разработка программ подготовки ученых и формирование стандартов использования ИИ в научных исследованиях.

Фонд «Сколково» с 2012 года выделил искусственный интеллект в качестве одного из приоритетных технологических направлений. Больше 900 компаний-участников фонда разрабатывают и внедряют различные решения с использованием ИИ-методов.

Ранее стало известно, что правительство будет проверять модели искусственного интеллекта, обученные на государственных данных, на предмет угрозы национальной безопасности и обороны России.

фонд Сколково искусственный интелект
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