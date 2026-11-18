Anthropic раскрыла подробности инвестиционных соглашений с Amazon и Google в преддверии IPO. Согласно опубликованным данным, после выхода компании на биржу Amazon будет принадлежать 14,7% акций разработчика, а Google — 13,7%. Таким образом, совокупная доля двух технологических гигантов приблизится к 30%. Об этом сообщает TechCrunch.

Amazon получила возможность конвертировать в акции долговые обязательства, оформленные в рамках инвестиций в Anthropic в 2023 и 2024 годах. В рамках IPO компания решила обменять часть этих обязательств на акции специального класса без права голоса. Они предусматривают возможность получения дивидендов и могут конвертироваться в обычные голосующие акции класса A при продаже.

При этом Amazon сохранила инвестиционные ноты на миллиарды долларов. Если бы компания конвертировала их полностью, ее доля в Anthropic могла бы достигнуть 23,8%. Для Amazon выгода от сотрудничества с Anthropic не ограничивается стоимостью доли в разработчике. Компания также рассчитывает заработать на облачной инфраструктуре AWS: Anthropic обязалась потратить более $100 млрд на облачные сервисы Amazon в течение следующих десяти лет.

Google также получит акции без права голоса — за счет конвертации инвестиционных обязательств и покупки бумаг в рамках частного размещения.

Помимо Amazon и Google, в частном размещении акций Anthropic участвуют AMD, Broadcom, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC Partners. В общей сложности эти технологические компании договорились приобрести бумаги на $26 млрд. На Google и Nvidia приходится по $10 млрд инвестиций.

Ранее сообщалось, что каждый основатель Anthropic может получить $250 млн на IPO. Компания нацелилась на оценку в $1,4 трлн.