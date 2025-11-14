В России появится единый институт саморегулирования для онлайн и офлайн торговли

Минпромторг предложил создать единый институт саморегулирования, который объединит онлайн- и офлайн-ретейл. Его задача — устранить правовые пробелы и выработать общие стандарты торговли, сообщают «Известия».

В институт планируют включить торговые сети, маркетплейсы, поставщиков и представителей государства. Он должен стать площадкой для согласования интересов участников рынка, арбитража споров и быстрого внедрения добросовестных практик. Эксперты отмечают, что это позволит гибко реагировать на изменения в торговле, снизить регуляторную нагрузку и эффективнее решать проблемы.

Одним из общих требований ко всем игрокам рынка станет соблюдение законодательства оторговле. Речь идет, в частности, о подтверждении легальности. Новая модель даст онлайн-площадкам, входящим в одну группу с торговой сетью, возможность заключать посреднические договоры реализации продовольственной продукции.

Предложение уже поддержали отраслевые ассоциации, подчеркнув, что омниканальность торговли требует новых механизмов взаимодействия между государством и бизнесом.

В сентябре сообщалось, что площадки электронной торговли планируют перейти к саморегулированию — они готовят документ, который включает в себя требования по настройке алгоритмов удаления контрафактных товаров, создание реестра операторов и системы досудебного рассмотрения жалоб.