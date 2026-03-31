В России перезапустят «Финансовую газету»

Основатель медиахолдинга «ФедералПресс» и бывший бенефициар газеты «Ведомости» Иван Еремин планирует перезапустить «Финансовую газету». Право на бренд перешло к его структуре — «Институту стратегических коммуникаций и социальных проектов», которая в 2025 году выкупила товарный знак на торгах после ликвидации прежнего владельца издания. Об этом сообщает Forbes.

Новый владелец намерен восстановить проект в современном формате — как онлайн-платформу с возможным печатным выпуском. При этом оригинальный домен издания утрачен и находится у частного лица, поэтому запуск планируется на новых адресах.

Сейчас команда занимается разработкой стратегии, поиском инвесторов и подготовкой инфраструктуры. Ожидается, что проект будет ориентирован на более широкую аудиторию, сохраняя при этом деловую и аналитическую направленность.

По оценкам экспертов, перезапуск может потребовать 100−200 млн руб. в первый год. Успех проекта будет зависеть от способности сочетать традиционный формат с digital-развитием, поскольку без этого издание рискует остаться убыточным.

«Финансовая газета» — одно из старейших деловых СМИ России, основанное еще в 1915 году. В 1990-х еженедельник стал официальным изданием Минфина РФ, который начал публиковать там ведомственные документы. В разные годы газета меняла владельцев и формат, а последний перезапуск состоялся в 2012 году. В 2022 году издание фактически прекратило работу, а его юридическое лицо было ликвидировано.