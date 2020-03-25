В России могут вырасти цены на импортный алкоголь

Российских импортеры алкоголя вынуждены поднимать цены для своих контрагентов на фоне обвала рубля. Однако сам рост цен будет во многом зависеть непосредственно от ритейлеров, сообщает «Коммерсант».

В частности, Beluga Group направила в московские рестораны уведомление о начале процедуры повышения цен: с 1 апреля увеличение стоимости составит от 7% до 15%. Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин сообщил, что рост цен связан с изменением курса рубля и коснется только импортных брендов. Он также признает, что повышение стоимости зарубежной продукции планируется во всех каналах продаж, включая розницу.

Ранее импортеры алкоголя предупреждали контрагентов о возможных проблемах с поставками продукции из-за коронавируса и закрытия границ. Кроме этого, по словам представителя ГК «Шоколадница», поставщики алкоголя начали уведомлять о начале отгрузок только по предоплате.

Однако вырастут ли цены на алкоголь в торговых сетях, будет зависеть от того, согласятся ли на повышение цен сами ритейлеры, считает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В случае отказа сетей закупать алкоголь по новым ценам дистрибуторам придется либо прекратить поставки и получить за это штрафы, либо продолжать отгрузки по прежней стоимости, работая себе в убыток.

Сейчас розница сосредоточена в первую очередь на обеспечении покупателей товарами первой необходимости, включая продукты питания. Продовольственные ритейлеры разработали список мер, который поможет обеспечить бесперебойное снабжение магазинов продуктами в ближайшее время. Среди мер, отсрочка от уплаты налогов по НДС и отказ от контрольных мероприятий.