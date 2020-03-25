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25.03.2020 в 08:00

В России могут вырасти цены на импортный алкоголь

Импортеры заявили о начале процедуры повышения цен

Российских импортеры алкоголя вынуждены поднимать цены для своих контрагентов на фоне обвала рубля. Однако сам рост цен будет во многом зависеть непосредственно от ритейлеров, сообщает «Коммерсант».

В частности, Beluga Group направила в московские рестораны уведомление о начале процедуры повышения цен: с 1 апреля увеличение стоимости составит от 7% до 15%. Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин сообщил, что рост цен связан с изменением курса рубля и коснется только импортных брендов. Он также признает, что повышение стоимости зарубежной продукции планируется во всех каналах продаж, включая розницу.

Ранее импортеры алкоголя предупреждали контрагентов о возможных проблемах с поставками продукции из-за коронавируса и закрытия границ. Кроме этого, по словам представителя ГК «Шоколадница», поставщики алкоголя начали уведомлять о начале отгрузок только по предоплате.

Однако вырастут ли цены на алкоголь в торговых сетях, будет зависеть от того, согласятся ли на повышение цен сами ритейлеры, считает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В случае отказа сетей закупать алкоголь по новым ценам дистрибуторам придется либо прекратить поставки и получить за это штрафы, либо продолжать отгрузки по прежней стоимости, работая себе в убыток.

Сейчас розница сосредоточена в первую очередь на обеспечении покупателей товарами первой необходимости, включая продукты питания. Продовольственные ритейлеры разработали список мер, который поможет обеспечить бесперебойное снабжение магазинов продуктами в ближайшее время. Среди мер, отсрочка от уплаты налогов по НДС и отказ от контрольных мероприятий.

Алкоголь Рост цен
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