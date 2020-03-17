Ритейлеры предложили меры бесперебойного снабжения магазинов товарам

Продовольственные ритейлеры разработали список мер, который поможет обеспечить бесперебойное снабжение магазинов продуктами в ближайшее время, сообщает РБК. Эта мера, считают представители российской продовольственной розницы, поможет справиться с ажиотажем, который сейчас наблюдается на фоне новостей о пандемии коронавируса.

Список был в рабочем порядке передан в Министерство промышленности и торговли. Предложения формировались по просьбе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, которую он высказал после совещания в ведомстве 15 марта.

Представители розничных сетей попросили отсрочки от уплаты налогов по НДС, поскольку магазинам нужны оборотные средства, за счет которых проводится санитарная обработка залов и закупка продукции.

Кроме того, компании хотят отказаться от контрольных мероприятий в торговых залах кроме тех, за которые отвечает Роспотребнадзор, а также разрешить погрузочно-разгрузочные работы в ночное время.

Компании просят облегчить процесс разгрузки в магазинах и требования к выкладке на прилавки, разрешить для магазинов во всех регионах выкладывать часть продукции на паллетах. Также облегчения правил парковки автомобилей, чтобы грузовики могли свободно подъезжать к ТЦ и отмены контроля осевой нагрузки и обеспечения пропусками грузового транспорта и обеспечение принимающих грузы комплектами средств индивидуальной защиты.

Эти меры должны помочь обеспечить бесперебойные поставки в распределительные центры и оттуда — в магазины торговых сетей.