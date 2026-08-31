В Приэльбрусье открылась экоторопа к пику ЦСКА

Новый маршрут в ущелье Терскол начинается на отметке 2 400 метров и ведет до высоты 3 445 метров — отсюда стартует альпинистский маршрут к вершине пика ЦСКА высотой 3 721 метр.

К запуску маршрута ЦСКА и «Армия спорта» при поддержке SA Media Group представили веб-приложение «Пик ЦСКА» — цифровой гид по тропе. В нем доступны карта, ключевые точки, прогноз погоды и возможность сохранять фотографии с контрольных точек во время подъема. На маршруте оборудованы восемь остановок с QR-кодами и информационными стендами об истории ЦСКА.

В день открытия 22 августа по тропе прошли начальник ФАУ МО РФ ЦСКА, полковник Артем Валерьевич Громов, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА (по спортивной работе), полковник Олег Николаевич Пархоменко, вице-президент Федерации регби России, президент регби-клуба ЦСКА Алексей Сергеевич Митрюшин, основатель SA MEDIA GROUP и управляющий партнер «Армии спорта» Андрей Владимирович Сущик, а также спортсмены, ветераны и болельщики армейского клуба.

23 августа группа покорила вершину и развернула флаги ЦСКА и «Армии спорта», а также за прохождение маршрута участники первыми получили памятные цифровые жетоны — символы старта нового горного проекта армейского клуба.

Для участников это стало не только спортивным достижением, но и моментом, который объединил их вокруг общей истории, движения и новых высот.

Андрей Сущик, основатель SA Media Group и управляющий партнер «Армии спорта»: Наше восхождение — важный пример того, как спорт объединяет, сплачивает людей. И мне кажется, что это отлично передает ценности «Армии спорта». Для развития спортивного сообщества важно создавать среду, давать людям возможность участвовать и открывать новые маршруты для роста.

Маршрут остается открыт для всех, кто готов пройти свой путь к пику ЦСКА. Покоряйте новые вершины и сохраняйте свое восхождение в приложении.