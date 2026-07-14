В первом полугодии предприниматели чаще всего открывали бизнес в онлайн-торговле и рекламе

Онлайн-торговля сохранила статус одного из самых быстрорастущих секторов российской экономики.именно в сфере e-commerce в первом полугодии 2026 года было зарегистрировано больше всего новых компаний наряду с розничной торговлей, грузовыми перевозками, IT, строительством, рекламой и ресторанным бизнесом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Rusprofile.

Всего с января по июнь в России зарегистрировали 615 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, из которых сейчас продолжают работать почти 578 тыс. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было открыто 594 тыс. новых субъектов бизнеса. При этом аналитики отмечают, что онлайн-торговля остается лидером по числу регистраций уже второй год подряд, несмотря на снижение количества новых компаний в отрасли на 23%.

Эксперты связывают популярность e-commerce с развитием маркетплейсов, которые позволяют предпринимателям быстро запустить продажи без крупных вложений в инфраструктуру. Востребованными также остаются логистика, прикладные IT-решения, строительство и ремонт — сферы с относительно низким порогом входа и стабильным спросом.

По прогнозам аналитиков, во втором полугодии 2026 года и в 2027 году предприниматели продолжат выбирать практичные направления бизнеса. Среди наиболее перспективных — онлайн-торговля и сервисы для маркетплейсов, IT, маркетинг, локальная логистика, ремонт и обслуживание объектов, а также недорогой общепит и доставка готовой еды.

Ранее сообщалось, что с 2022 года по 2025 год количество онлайн-магазинов в стране выросло на 86 тыс., до 190 тыс.