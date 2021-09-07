В Перми выбрали логотип к 300-летию города

Оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея Перми утвердил логотип. Он представляет собой контур числа 300, в котором смогут разместиться любые символы, связанные с городом. Это могут быть сцены из истории, достопримечательности и прочее, сообщается на сайте Правительства региона.

В основе числа 300 лежат три окружности — многоточие, символизирующее прошлое, настоящее и будущее города. В цифре три присутствуют очертания перевернутой на бок буквы «П». Под числом написано: «Триста лет Перми». В логотипе использовался красный цвет, взятый из герба Перми.

В этой же визуализации планируют использовать другие предложенные варианты с дополнением. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что сейчас необходимо составить техническое задание на разработку брендбука, чтобы в ноябре утвердить концепцию и начать реализацию сувенирной продукции уже в 2022 году.

Ранее логотип к празднованию юбилея города утвердили в Калуге. Конкурс на разработку лого длился с 2016 года, на него было представлено более 50 работ.