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07.09.2021 в 06:50

В Перми выбрали логотип к 300-летию города

Он содержит экран, с помощью которого можно увидеть всю историю региона

Оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея Перми утвердил логотип. Он представляет собой контур числа 300, в котором смогут разместиться любые символы, связанные с городом. Это могут быть сцены из истории, достопримечательности и прочее, сообщается на сайте Правительства региона.

В основе числа 300 лежат три окружности — многоточие, символизирующее прошлое, настоящее и будущее города. В цифре три присутствуют очертания перевернутой на бок буквы «П». Под числом написано: «Триста лет Перми». В логотипе использовался красный цвет, взятый из герба Перми.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края

В этой же визуализации планируют использовать другие предложенные варианты с дополнением. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что сейчас необходимо составить техническое задание на разработку брендбука, чтобы в ноябре утвердить концепцию и начать реализацию сувенирной продукции уже в 2022 году.

Ранее логотип к празднованию юбилея города утвердили в Калуге. Конкурс на разработку лого длился с 2016 года, на него было представлено более 50 работ.

Пермь логотип города
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