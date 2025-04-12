В Нью-Йорке впервые за 50 лет обновили дизайн схемы метро

Метрополитен Нью-Йорка впервые за 50 лет обновил дизайн схемы подземки для упрощения навигации по сложной сети метро и повышения ее доступности для пассажиров, в том числе и иностранных туристов.



Новый дизайн схемы включает в себя более яркие и контрастные цвета для линий метро, улучшенные визуальные элементы и четкие указатели. Все это поможет пассажирам быстрее ориентироваться и сократит время на поиск нужного маршрута, особенно в часы пик. При этом большое внимание уделено улучшению видимости для людей с ослабленным зрением, а также инклюзивности для различных категорий пассажиров.



Важно, что обновление схемы стало частью более широкого процесса модернизации транспортной инфраструктуры Нью-Йорка, направленного на повышение комфорта и безопасности. Изменения вводятся по итогам исследований и обратной связи от пассажиров, что подтверждает стремление властей города учитывать мнение горожан при разработке городских проектов.



Новый дизайн схемы также усиливает брендинг Нью-Йорка как технологически продвинутого и инклюзивного города, что особенно важно на фоне глобальных изменений в городской мобильности.