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12.04.2025 в 10:47

В Нью-Йорке впервые за 50 лет обновили дизайн схемы метро

Метрополитен пытается упростить навигацию по сложной сети и повысить ее доступность для пассажиров

Метрополитен Нью-Йорка впервые за 50 лет обновил дизайн схемы подземки для упрощения навигации по сложной сети метро и повышения ее доступности для пассажиров, в том числе и иностранных туристов.

Новый дизайн схемы включает в себя более яркие и контрастные цвета для линий метро, улучшенные визуальные элементы и четкие указатели. Все это поможет пассажирам быстрее ориентироваться и сократит время на поиск нужного маршрута, особенно в часы пик. При этом большое внимание уделено улучшению видимости для людей с ослабленным зрением, а также инклюзивности для различных категорий пассажиров.

Важно, что обновление схемы стало частью более широкого процесса модернизации транспортной инфраструктуры Нью-Йорка, направленного на повышение комфорта и безопасности. Изменения вводятся по итогам исследований и обратной связи от пассажиров, что подтверждает стремление властей города учитывать мнение горожан при разработке городских проектов.

Новый дизайн схемы также усиливает брендинг Нью-Йорка как технологически продвинутого и инклюзивного города, что особенно важно на фоне глобальных изменений в городской мобильности.

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