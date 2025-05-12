В Москве заканчиваются мощности ЦОД для крупных заказчиков

В Московском регионе почти не осталось предложения мощностей центров обработки данных (ЦОД) для крупных заказчиков. Все площадки, которые были сданы в эксплуатацию в 2023−2024 годах, арендованы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Свободные мощности способны удовлетворить только розничных клиентов, которым необходима инфраструктура под собственные запросы. Что касается спроса на большие мощности, то им соответствуют только сданные в начале 2025 года объекты. В их числе ЦОД DC N1 в Телекомплексе НТВ и вводимые в первом полугодии этого года мощности IXcellerate.

Компании все активнее развивают продукты с использованием искусственного интеллекта. IT-инфраструктура для них требует значительно больше электроэнергии, т. к. применяются мощные графические ускорители и более современные и производительные процессоры.

Самый высокий спрос на услуги colocation (аренда мест для размещения IT-оборудования в ЦОД) наблюдается в Москве. В регионах растет интерес к модульным центрам обработки данных из-за меньших временных затрат и капитальных вложений при их строительстве.

Средняя цена на услугу colocation в Москве и ближайшем Подмосковье за год выросла на 31,4%, до 146,6 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 10,9%, до 96,1 тыс. руб.

В третьем квартале 2024 года стоимость размещения данных в Московском регионе увеличилась на 21% год к году, до 140,7 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и Ленобласти — на 9%, до 90,4 тыс. руб.