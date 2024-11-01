Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.11.2024 в 13:15

Дата-место пусто не бывает

В России растёт спрос на ЦОДы

1

В третьем квартале стоимость размещения данных в Московском регионе увеличилась на 21% год к году, до 140,7 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 9%, до 90,4 тыс. руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Темп строительства новых центров обработки данных (ЦОД) является рекордным. При этом спрос превышает предложение. Крупные заказчики настроены на заключение долгосрочных договоров. В некоторых случаях 70−80% мощностей арендованы ещё до ввода ЦОДа в эксплуатацию.

По словам экспертов, строительство новых площадок не способно решить вопрос с дефицитом предложения. В результате стоимость услуг ЦОДов растёт. При этом инициирование новых проектов может сократиться в ближайшее время, причина — увеличение стоимости заёмного финансирования.

Ранее правительство предложило возмещать операторам ЦОДов, намеренных создать суперкомпьютер под искусственный интеллект, расходы на техническое присоединение к электросетям.

ЦОД
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.