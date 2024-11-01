Дата-место пусто не бывает

В третьем квартале стоимость размещения данных в Московском регионе увеличилась на 21% год к году, до 140,7 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 9%, до 90,4 тыс. руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Темп строительства новых центров обработки данных (ЦОД) является рекордным. При этом спрос превышает предложение. Крупные заказчики настроены на заключение долгосрочных договоров. В некоторых случаях 70−80% мощностей арендованы ещё до ввода ЦОДа в эксплуатацию.

По словам экспертов, строительство новых площадок не способно решить вопрос с дефицитом предложения. В результате стоимость услуг ЦОДов растёт. При этом инициирование новых проектов может сократиться в ближайшее время, причина — увеличение стоимости заёмного финансирования.

Ранее правительство предложило возмещать операторам ЦОДов, намеренных создать суперкомпьютер под искусственный интеллект, расходы на техническое присоединение к электросетям.